    В регионе
    • 04 сентября, 2025
    • 14:51
    Каха Каладзе: Грузия готова начать отношения с США с чистого листа

    Мэр Тбилиси и генеральный секретарь партии "Грузинская мечта – Демократическая Грузия" Каха Каладзе заявил, что правительство Грузии придает особое значение дружеским и стратегическим партнерским отношениям с США и полностью готово к их возобновлению.

    Как сообщает грузинское бюро Report, в заявлении журналистам он отметил, Грузия неоднократно выражала эту позицию:

    "Мы готовы начать отношения с США с чистого листа, углубить их и сделать дружескими".

    Каладзе добавил, что из-за продолжающихся напряженных процессов в мире Грузия на данный момент находится в позиции наблюдения и ожидания:

    "Президент США Дональд Трамп дал два главных обещания - остановить войну и разоблачить "глубинное государство". Война еще не окончена, но процесс идет. Мы уже отчетливо видим, как "глубинное государство" руководит попытками переворотов во многих странах, финансируя их через НПО. Самое главное - установить мир, и мы желаем мира Украине".

    Каладзе заявил, что приход к власти администрации Трампа может привести к "новому этапу" в отношениях с США.

    Лента новостей