Каха Каладзе: Грузия готова начать отношения с США с чистого листа

Мэр Тбилиси и генеральный секретарь партии "Грузинская мечта – Демократическая Грузия" Каха Каладзе заявил, что правительство Грузии придает особое значение дружеским и стратегическим партнерским отношениям с США и полностью готово к их возобновлению.

Как сообщает грузинское бюро Report, в заявлении журналистам он отметил, Грузия неоднократно выражала эту позицию:

"Мы готовы начать отношения с США с чистого листа, углубить их и сделать дружескими".

Каладзе добавил, что из-за продолжающихся напряженных процессов в мире Грузия на данный момент находится в позиции наблюдения и ожидания:

"Президент США Дональд Трамп дал два главных обещания - остановить войну и разоблачить "глубинное государство". Война еще не окончена, но процесс идет. Мы уже отчетливо видим, как "глубинное государство" руководит попытками переворотов во многих странах, финансируя их через НПО. Самое главное - установить мир, и мы желаем мира Украине".

Каладзе заявил, что приход к власти администрации Трампа может привести к "новому этапу" в отношениях с США.