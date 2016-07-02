Кадыров согласился участвовать в выборах главы Чечни

Баку. 2 Июль. REPORT.AZ/ Рамзан Кадыров заявил, что дал согласие на участие в выборах главы Чечни, подал документы в избирательную комиссию.

Как передает Report, об этом он сообщил на своей странице в Instagram.

"Только что подал все соответствующие документы в избирательную комиссию. Вручил заявление о согласии стать кандидатом", — написал Кадыров.

Как заявил Кадыров, весь пакет документов проверен и признан соответствующим требованиям.

Полномочия Рамзана Кадырова на посту главы Чечни истекли в марте. Президент России назначил его временно исполняющим обязанности до выборов нового руководителя республики. Выборы состоятся 18 сентября. Срок выдвижения претендентов на пост истекает 4 июля.