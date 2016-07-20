К захваченному зданию ППС в Ереване прибыли дополнительные силы полиции

Баку. 20 июля. REPORT.AZ/ Полиция стянула дополнительные силы к территории, прилегающей к захваченному вооруженной группой зданию полка патрульно-постовой службы в Ереване.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, усиленный полицейский кордон выставлен перед грузовиками, перегородившими въезд на территорию вблизи захваченного здания.

Перед полицейским оцеплением в настоящее время проходит акция, в которой участвуют около 200 человек. Участники акции протеста планируют вновь устроить пикет, чтобы не дать полиции, которая, по их мнению, намерена провести спецоперацию против вооруженной группы, захватившей здание полка ППС, осуществить ее. По требованию митингующих дорожная полиция перекрыла подъездные дороги к месту проведения акции.