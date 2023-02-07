К тушению пожара в порту Искендеруна привлечена авиация Минобороны Турции

Подразделения Министерства национальной обороны Турции приступили к тушению крупного пожара в порту Искендеруна.
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"Вертолеты наших сухопутных войск и самолеты, принадлежащие ВВС Турции, занялись тушением пожара, который произошел в порту Искендеруна", - отмечается в тексте.
Отметим, что после землетрясения в турецком порту Искендерун начался сильный пожар. Огонь быстро распространился на сотни грузовых контейнеров.
Искендерун - один из крупнейших портов Турции. По данным Главного управления морских дел Министерства транспорта и инфраструктуры Турции, общий грузооборот порта в 2022 году составил 67,6 млн тонн.