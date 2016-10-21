Йылдырым: Ирак должен уничтожить террористов, угрожающих Турции

Баку. 21 октября. REPORT.AZ/ Ирак должен ликвидировать террористические организации, угрожающие Турции.

Как сообщает Report со ссылкой на агентство Anadolu, об этом заявил турецкий премьер-министр Бинали Йылдырым.

"Ирак должен в первую очередь уничтожить террористические организации, угрожающие Турции. Нас интересуют события в Мосуле и Ираке", - заявил Йылдырым журналистам в провинции Афьон.

Турецкий премьер отметил, что протяженность турецко-иракской границы составляет 350 километров, и члены запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана, действующие на иракской территории, представляют угрозу для Анкары, поскольку могут просочиться через границу.