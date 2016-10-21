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    Йылдырым: Ирак должен уничтожить террористов, угрожающих Турции

    Члены запрещенной в Турции РПК, действующие на иракской территории, представляют угрозу для Анкары

    Баку. 21 октября. REPORT.AZ/ Ирак должен ликвидировать террористические организации, угрожающие Турции.

    Как сообщает Report со ссылкой на агентство Anadolu, об этом заявил турецкий премьер-министр Бинали Йылдырым.

    "Ирак должен в первую очередь уничтожить террористические организации, угрожающие Турции. Нас интересуют события в Мосуле и Ираке", - заявил Йылдырым журналистам в провинции Афьон. 

    Турецкий премьер отметил, что протяженность турецко-иракской границы составляет 350 километров, и члены запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана, действующие на иракской территории, представляют угрозу для Анкары, поскольку могут просочиться через границу.

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