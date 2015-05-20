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    Представитель ЕС: Европейский союз пересмотрит отношения с восточными и южными партнерами

    Йоханнес Хан: На саммите в Риге будет предпринят ряд практических шагов и мер для пересмотра и достижения согласия

    Баку. 20 мая. REPORT.AZ/ "Для многих события, разворачивающиеся к востоку от границ ЕС, являются проверкой единства и решимости Европы". Как сообщает Report, об этом заявил комиссар ЕС по вопросам расширения и европейской политике соседства Йоханнес Хан в статье, опубликованной на сайте The Parliament Magazine. 

    Он отметил, что в этом смысле рассматривает предстоящий саммит в Риге как возможность подтвердить стратегическое значение, которое они придают восточному партнерству: "Мы хотим продемонстрировать нашу полную приверженность и твердую решимость добиваться более близких и индивидуальных отношений с нашими шестью партнерами – Арменией, Азербайджаном, Беларусью, Грузией, Молдовой и Украиной, независимо от их индивидуального уровня амбиций в плане отношений с ЕС. Основанное на желаниях и интересах партнеров, наше Восточное партнерство предназначено для того, чтобы стать инклюзивным проектом, с дифференциацией в центре нашего сотрудничества в будущем". 

    По его словам, подход ЕС к Восточному партнерству всегда был прозрачным и сосредоточенным вокруг интересов и потребностей стран-партнеров: "Пересмотр будет применяться как к восточным, так и южным партнерам, с более сильным акцентом на европейские интересы". 

    "Встреча в Риге будет не просто политической демонстрацией нашего взаимодействия на востоке, но также будет ряд практических шагов и мер для пересмотра и достижения согласия", - подчеркнул автор.

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