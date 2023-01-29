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Известный ведущий телепрограммы "В мире животных" попал в реанимацию

Известный ведущий телепрограммы "В мире животных" попал в реанимацию Телеведущий, ученый-зоолог, 85-летний Николай Дроздов, наиболее известный как ведущий телепрограммы «В мире животных», попал в реанимацию после падения у своего дома на юго-западе Москвы.
В регионе
29 января 2023 г. 15:24
Известный ведущий телепрограммы В мире животных попал в реанимацию

Телеведущий, ученый-зоолог, 85-летний Николай Дроздов, наиболее известный как ведущий телепрограммы "В мире животных", попал в реанимацию после падения у своего дома на юго-западе Москвы.

Как передает Report, об этом сообщает телеканал НТВ.

"Сделали свое дело ледяные дожди. Выйдя из машины, он поскользнулся и упал. Он ехал с кафедры МГУ, где работает преподавателем. Упал и ударился, выбил себе, как оказалось, восемь ребер", - цитирует канал соседа Дроздова художника Константина Мирошника.

Он добавил, что Дроздов хотел остаться дома, но его жена Татьяна настояла на срочной госпитализации. "Ребра вдавились. И у него были очень сильные боли, кашель, дышать было хуже и хуже. У него аппарат вентиляции легких, чтобы легче было дышать", - заключил Мирошник.

В больнице телеведущий пробудет еще как минимум неделю, после предстоит длительный процесс реабилитации.

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Версия на азербайджанском языке Nikolay Drozdov reanimasiyaya yerləşdirilib

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