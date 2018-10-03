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    Известный турецкий ученый Ильбер Ортайлы получил новую должность

    Баку. 3 октября. REPORT.AZ/ Известный ученый-историк, профессор Ильбер Ортайлы назначен советником министерства культуры и туризма Турции. 

    Как сообщает Report со ссылкой на Ahaber, об этом в своем Твиттере написал заместитель министра культуры и туризма Халюк Дурсун. 

    "Ильбер Ортайлы - наш мастер. Как советник министерства культуры, он будет оказывать нам помощь в темах, связанных с культурой. Все мы пытаемся развивать тюркскую культуру", - сказал Х.Дурсун. 

    Отметим, что 1 октября президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган принял Ильбера Ортайлы в президентской резиденции. 

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