"Известия": В России снижается число преступлений на почве ксенофобии

Баку. 11 января. REPORT.AZ/ В России сокращается число преступлений, совершаемых на почве ксенофобии и расизма, пишут "Известия" со ссылкой на статистику правозащитного центра "Сова".

"Сокращение преступлений, совершенных на почве ксенофобии, в России в прошлом году произошло благодаря сокращению числа мигрантов в России и более эффективной деятельности сотрудников полиции", - заявила сотрудник "Совы" Наталья Юдина.

В 2015 году при нападениях на почве расизма и ксенофобии погибли девять человек, 68 получили ранения, тогда как в 2014 году жертвами ксенофобов стали 36 человек, ранения получили 133.

По большей части радикалы нападают на уроженцев Центральной Азии, Кавказа и Африки, отмечает Report.