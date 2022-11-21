Израиль выразил протест России

Израиль выразил протест России в связи с использованием закупленных у Ирана дронов-камикадзе в ходе боевых действий на территории Украины.

Израиль выразил протест России в связи с использованием закупленных у Ирана дронов-камикадзе в ходе боевых действий на территории Украины.

Как передает Report, об этом сообщили несколько израильских СМИ.

По данным телеканала "11КАН", протест был выражен по двум каналам. Вначале израильский посол в Москве Александр Бен-Цви заявил об этом в ходе встречи с заместителем главы МИД РФ Михаилом Богдановым, который курирует ближневосточное направление и в прошлом занимал пост российского посла в Израиле. Затем глава Совета национальной безопасности Эяль Хулата публично заявил, что Израиль в ответ на поставки иранского оружия РФ может подумать об ответных действиях, не уточнив деталей.

По словам Хулата, Иерусалим предостерегает Россию от закупки иранских ракет. В противном случае, Израиль начнет поставки высокоточных ракет Украине.