Израиль возобновляет работу торгового представительства в Стамбуле

Министр экономики Израиля Орна Барбивай объявила о возобновлении работы торгового представительства Израиля в Стамбуле, куда в ближайшие дни будет назначен новый атташе.

Министр экономики Израиля Орна Барбивай объявила о возобновлении работы торгового представительства Израиля в Стамбуле, куда в ближайшие дни будет назначен новый атташе.

Как передает Report, об этом сообщает news.co.il.

С 2019 года, когда закончилась каденция предыдущего атташе, торгпредство практически прекратило работу, и обслуживалось одной местной сотрудницей.

"Возобновление работы торгпредства отражает приверженность правительства Израиля к углублению экономических связей с Турцией", - заявила Барбивай.

Одной из первых задач нового атташе станет организация экономической конференции с участием двух стран после 13-летнего перерыва.

Несмотря на резкое ухудшение политических отношений, начавшееся в 2010 году, Турция остается важным торговым партнером Израиля. Торговый оборот между странами составил в 2021 году 7,7 миллиарда долларов, из которых 2 миллиарда израильского экспорта.