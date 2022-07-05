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Израиль возобновляет работу торгового представительства в Стамбуле

Израиль возобновляет работу торгового представительства в Стамбуле Министр экономики Израиля Орна Барбивай объявила о возобновлении работы торгового представительства Израиля в Стамбуле, куда в ближайшие дни будет назначен новый атташе.
В регионе
5 июля 2022 г. 17:48
Израиль возобновляет работу торгового представительства в Стамбуле

Министр экономики Израиля Орна Барбивай объявила о возобновлении работы торгового представительства Израиля в Стамбуле, куда в ближайшие дни будет назначен новый атташе.

Как передает Report, об этом сообщает news.co.il.

С 2019 года, когда закончилась каденция предыдущего атташе, торгпредство практически прекратило работу, и обслуживалось одной местной сотрудницей.

"Возобновление работы торгпредства отражает приверженность правительства Израиля к углублению экономических связей с Турцией", - заявила Барбивай.

Одной из первых задач нового атташе станет организация экономической конференции с участием двух стран после 13-летнего перерыва.

Несмотря на резкое ухудшение политических отношений, начавшееся в 2010 году, Турция остается важным торговым партнером Израиля. Торговый оборот между странами составил в 2021 году 7,7 миллиарда долларов, из которых 2 миллиарда израильского экспорта.

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