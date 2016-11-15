Баку. 15 ноября. REPORT.AZ/ Израиль спустя 6 лет назначил в Турцию нового посла.

Как сообщает Report со ссылкой на NTV, интересы Тель-Авива в Анкаре будет защищать Эйтан Наэ.

Отметим, что Э.Наэ, занимавший с 2013 года должность советника посольства Израиля в Великобритании, в 1993 году работал в Турции. В 1999 году он занимался в МИД Израиля вопросами турецко-греческих связей и кипрской проблемой. Э.Наэ также занимал различные должности в посольстве Израиля в Азербайджане и Кабмине Израиля.

Послы обеих стран приступят к исполнению своих обязанностей сразу, как только будут утверждены правительствами Турции и Израиля.

Отметим, что отношения между двумя государствами прекратились 31 мая 2010 года. Тогда израильские военнослужащие напали на турецкое судно “Мави Мармара” с гуманитарным грузом для палестинского сектора Газа. В результате были убиты 9 граждан Турции.