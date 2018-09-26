Израильские СМИ: Москва отказалась принять Нетаньяху после крушения Ил-20

Баку. 26 сентября. REPORT.AZ/ Российские власти отказались принять в Москве делегацию израильских политиков после крушения российского Ил-20 в Сирии.

Как передает Report, об этом пишет газета Haaretz со ссылкой на источники.

По данным издания, израильские власти хотели прислать делегацию с главой Совета национальной безопасности страны Меиром Бен-Шабатом. Также в эту комиссию могли войти представители армии Израиля и ее Генштаба, однако Россия отказалась от такого предложения.

В газете рассказали, что Израиль рассматривал и вариант визита в Москву премьер-министра Биньямина Нетаньяху вместе с министром обороны Авигдором Либерманом. Подчеркивается, что российские власти отказались и от такой инициативы.

В издании отметили, что официальная Москва захотела оставить контакты по этому вопросу на "профессиональном уровне" между командующим израильскими ВВС Амиком Норкиным и его российским коллегой. Впоследствии Норкин посетил Россию с докладом о действиях израильских ВВС в момент крушения Ил-20.

Российский Ил-20 был сбит сирийскими ПВО 17 сентября. В результате крушения воздушного судна погибли 15 человек.

Отметим, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не подтвердил информацию израильской газеты Haaretz о том, что Израиль намеревался направить в РФ после инцидента с гибелью самолета Ил-20 над Средиземным морем делегацию во главе с советником по национальной безопасности Меиром Бен-Шаббатом, но Москва это предложение отклонила. "Нет, это не так, - сказал он, отвечая на вопрос, действительно ли такой запрос поступал и был отвергнут Москвой. - В данном случае газета дает не правильную информацию". По словам Пескова, "с самого начала было предложение премьер-министра Израиля направить военную делегацию во главе с командующим ВВС, что и было сделано". Он добавил, что израильские военные привезли свою информацию и им были предоставлены российские подробные данные.