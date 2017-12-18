Израиль нанес ракетный удар по тренировочному лагерю ХАМАС

Баку. 18 декабря. REPORT.AZ/ Самолет Армии обороны Израиля нанес в понедельник удар по тренировочному лагерю ХАМАС в северной части сектора Газа в ответ на ракетный обстрел территории еврейского государства. Как сообщает Report, об этом говорится в поступившем в представительство ТАСС сообщении армейской пресс-службы.

"В ответ на ракеты, запущенные по югу Израиля, самолеты ВВС нанесли удары по тренировочному лагерю ХАМАС в северной части сектора Газа, - сообщили военные. - На территории лагеря поражены три структуры, а также дополнительные элементы террористической инфраструктуры". В армии добавили, что "считают террористическую организацию ХАМАС ответственной за любой враждебный акт из сектора Газа".

В воскресенье вечером две запущенные из сектора Газа по Израилю ракеты разорвались на территории регионального совета Хоф-Ашкелон на юге еврейского государства, сообщила пресс-служба израильской полиции. Газета Haaretz указала, что одна из ракет разорвалась, причинив ущерб, во дворе дома, не уточняя названия населенного пункта, вторая ракета упала в незаселенной местности.