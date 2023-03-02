Израиль может ударить по Ирану во избежание получения Тегераном С-400

Иран хочет получить российские зенитные ракетные системы С-400, что в Израиле рассматривают как препятствие для возможного удара по объектам ядерной программы. Перспектива получения Ираном этих систем может ускорить принятие решения об ударе со стороны Те

Иран хочет получить российские зенитные ракетные системы С-400, что в Израиле рассматривают как препятствие для возможного удара по объектам ядерной программы. Перспектива получения Ираном этих систем может ускорить принятие решения об ударе со стороны Тель-Авива.

Как передает Report, об этом передает агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что он сделает все, чтобы предотвратить получение Ираном ядерного оружия.

"Чем дольше вы ждете, тем сложнее это становится. Мы слишком долго ждали. Могу сказать, что сделаю все, что в моих силах, чтобы предотвратить получение Ираном ядерного оружия", - отметил он.