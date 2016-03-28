Избран новый председатель ЦИК России

Баку. 28 марта. REPORT.AZ/ Бывший уполномоченный по правам человека в России Элла Памфилова избрана новым председателем Центральной избирательной комиссии (ЦИК) России, сообщает Report со ссылкой на ТАСС.

Кандидатуру Памфиловой выдвинул член ЦИК Борис Эбзеев.

Э. Памфилова поблагодарила коллег за поддержку своей кандидатуры.

Состав ЦИК изменился на 60%: девять человек из 15, в том числе бывший председатель Центризбиркома Владимир Чуров, не были делегированы на новый срок.