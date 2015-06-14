Из-за сильного дождя из зоопарка Тбилиси сбежали животные -ФОТО

Баку. 14 июня. REPORT.AZ/ В результате наводнения в Тбилиси, вызванного проливным дождем, в ночь на воскресенье была затоплена территория тбилисского зоопарка, из клеток вырвались несколько зверей. Как сообщает Report со ссылкой на грузинские СМИ, об этом заявили в штабе по ликвидации последствий наводнения.

«Из-за сильного дождя из Тбилисского зоопарка сбежали животные. Чрезвычайный штаб просит население не поддаваться панике и не распространять непроверенную информацию, а также не покидать дома» — говорится в заявлении штаба.

По его данным, на месте мобилизованы все соответствующие службы и делается все для возвращения животных обратно в клетки в кратчайшие сроки.

Очевидцы сообщают о том, что видели на улицах города волков, крокодила, бегемота, тигра, львов и других хищных животных.