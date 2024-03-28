Из-за прорыва нефтепровода НАТО озеро в Турции покрыла мазутная пленка

Толстая мазутная пленка покрыла озеро Сапанджа на западе Турции после аварии на нефтепроводе НАТО.

Толстая мазутная пленка покрыла озеро Сапанджа на западе Турции после аварии на нефтепроводе НАТО.

Как передает Report, об этом сообщила газета Milliyet.

"Утечка мазута произошла после того, как во время дорожных работ в провинции Коджаэли была пробита ветка нефтепровода НАТО, топливо попало в озеро Сапанджа, снабжающее пресной водой 4-5 млн человек", - сообщила газета.

Власти приступили к ликвидации последствий аварии, установив боновые ограждения. Местное управление водоснабжения и канализации утверждает, что загрязненная часть озера далеко расположена от пунктов забора воды.

Проложенный по территории Турции нефтепровод НАТО длиной более 3 тыс. км удовлетворяет потребности турецких ВС и сил НАТО.