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    Из-за пожара на производстве пиротехники в РФ повреждены 22 дома

    В регионе
    • 30 сентября, 2026
    • 16:49
    Из-за пожара на производстве пиротехники в РФ повреждены 22 дома

    В селе Кубринск Ярославской области (РФ) из-за пожара на предприятии по производству пиротехники повреждения получили 22 многоквартирных дома.

    Как передает Report со ссылкой на российские медиа, об этом сообщил в соцсетях губернатор Ярославской области Михаил Евраев.

    "Сейчас комиссия обследует все дома в селе Кубринск. На данный момент известно, что 22 многоквартирных дома серьезно пострадали. Взрывная волна и осколки повредили кровлю и окна", - отметил он.

    По его словам, восстановительные работы должны быть завершены до 2 октября, после чего необходимо приступить к ремонту кровель, который будет завершен в ноябре.

    Пожар произошел 28 сентября, огонь уничтожил два здания на территории производства. Погибли 14 человек, одна женщина пострадала, она госпитализирована в состоянии средней степени тяжести. 30 сентября в Ярославской области объявлен день траура.

    Пожар (возгорание) Пиротехника Российская Федерация (РФ)
    Rusiyada pirotexnika zavodunda baş verən yanğın 22 evə ziyan vurub
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