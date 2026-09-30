Из-за пожара на производстве пиротехники в РФ повреждены 22 дома
- 30 сентября, 2026
- 16:49
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В селе Кубринск Ярославской области (РФ) из-за пожара на предприятии по производству пиротехники повреждения получили 22 многоквартирных дома.
Как передает Report со ссылкой на российские медиа, об этом сообщил в соцсетях губернатор Ярославской области Михаил Евраев.
"Сейчас комиссия обследует все дома в селе Кубринск. На данный момент известно, что 22 многоквартирных дома серьезно пострадали. Взрывная волна и осколки повредили кровлю и окна", - отметил он.
По его словам, восстановительные работы должны быть завершены до 2 октября, после чего необходимо приступить к ремонту кровель, который будет завершен в ноябре.
Пожар произошел 28 сентября, огонь уничтожил два здания на территории производства. Погибли 14 человек, одна женщина пострадала, она госпитализирована в состоянии средней степени тяжести. 30 сентября в Ярославской области объявлен день траура.