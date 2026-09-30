İlham Əliyev Zəfərə gedən yol VI Azərbaycan Beynəlxalq Müdafiə Sərgisi (ADEX-2026)
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol VI Azərbaycan Beynəlxalq Müdafiə Sərgisi (ADEX-2026)

    Rusiyada pirotexnika zavodunda baş verən yanğın 22 evə ziyan vurub

    Region
    • 30 sentyabr, 2026
    • 16:57
    Rusiyada pirotexnika zavodunda baş verən yanğın 22 evə ziyan vurub

    Rusiyanın Yaroslavl vilayətinin Kubrinsk kəndində pirotexniki vasitələr istehsal olunan müəssisədə baş vermiş yanğın nəticəsində 22 çoxmənzilli binaya ziyan dəyib.

    "Report" Rusiya mediasına istinadən xəbər verir ki, bu barədə Yaroslavl vilayətinin qubernatoru Mixail Yevrayev sosial şəbəkələrdə bildirib.

    "Hazırda komissiya Kubrinsk kəndindəki bütün evləri yoxlayır. İndiki məqamda 22 çoxmənzilli binanın ciddi zərər gördüyü məlumdur. Partlayış dalğası və qəlpələr dam örtüklərini və pəncərələri zədələyib", - o qeyd edib.

    Onun sözlərinə görə, bərpa işləri oktyabrın 2-dək başa çatdırılmalıdır, bundan sonra isə noyabr ayında yekunlaşacaq dam örtüklərinin təmirinə başlamaq lazımdır.

    Yanğın sentyabrın 28-də baş verib, alov istehsalat ərazisindəki iki binanı məhv edib. 14 nəfər ölüb, 1 qadın yaralanıb, o, orta ağır vəziyyətdə xəstəxanaya yerləşdirilib. Sentyabrın 30-u Yaroslavl vilayətində matəm günü elan edilib.

    Yanğın hadisəsi Rusiya Federasiyası
    Из-за пожара на производстве пиротехники в РФ повреждены 22 дома
    MiniBoss
    MiniBoss

    Son xəbərlər

    05:38

    Raytheon Pentaqondan SM-6 raketlərinin tədarükünə dair 24,4 milyard dollarlıq müqavilə alıb

    Digər ölkələr
    05:13

    Tramp: İranla münaqişə Konqresə aralıq seçkilərindən əvvəl başa çata bilər

    Digər ölkələr
    04:50

    "The Times": Avropa ABŞ-nin dizel ehtiyatları ilə bağlı tələblərinə cavab barədə razılığa gələ bilməyib

    Digər ölkələr
    04:17

    "Bild": Almaniya Hamburq limanını NATO hərbi texnikasının daşınması üçün modernləşdirir

    Digər ölkələr
    03:36

    Malayziyada "Formula-1" üzrə təxirə salınmış Bəhreyn Qran-prisi başlayır

    Formula 1
    03:02

    Tramp: İranın nüvə silahı əldə etməsinə bir neçə həftə qalmışdı

    Digər ölkələr
    02:48

    Tramp Avropaya dizel yanacağı ilə bağlı müraciət edə bilər

    Digər ölkələr
    02:06

    Bessent Avropanı ehtiyatlardan neft tədarükünü sürətləndirməyə çağırıb

    Digər ölkələr
    01:45

    Almaniyada İŞİD-çi saxlanılıb

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti