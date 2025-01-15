Из-за отравления поддельным алкоголем в Стамбуле скончались 19 человек

В Стамбуле до 19 человек выросло число смертей от отравления поддельным алкоголем.

В Стамбуле до 19 человек выросло число смертей от отравления поддельным алкоголем.

Как передает Report, об этом сообщает телеканал TRT haber.

Отмечается, что за последние 72 часа за медицинской помощью обратились 46 человек. Из них три человека выписаны из больниц, а лечение 43 пациентов продолжается.

В связи с этим возбуждено уголовное дело, в том числе по статье "попытка умышленного убийства", и задержаны двое подозреваемых. Они являются гражданами Туркменистана.

Между тем, в Генконсульстве Узбекистана в Стамбуле сообщили о том, что число узбекистанцев, умерших от употребления контрафактного алкоголя увеличилось с пяти до шести, в числе жертв одна женщина.