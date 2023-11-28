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Из-за непогоды в Украине погибли 10 человек, 23 пострадали

Из-за непогоды в Украине погибли 10 человек, 23 пострадали В Украине по состоянию на утро 28 ноября из-за непогоды погибли 10 человек, еще 23 пострадали, среди них есть дети.
В регионе
28 ноября 2023 г. 11:53
Из-за непогоды в Украине погибли 10 человек, 23 пострадали

В Украине по состоянию на утро 28 ноября из-за непогоды погибли 10 человек, еще 23 пострадали, среди них есть дети.

Как передает Report, об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра внутренних дел Игоря Клименко.

"В результате ухудшения погодных условий погибли 10 человек - в Одесской, Харьковской, Николаевской областях и в Киеве. Еще 23 человека пострадали, среди них есть 2 ребенка", - сообщил Клименко.

Сообщается, что 26 ноября Одесскую область накрыла непогода, которая привела к ограниченному или полному перекрытию движения на нескольких автодорогах. Всего за несколько часов утром произошло почти 50 ДТП. На утро 27 ноября из-за непогоды в Украине без света остались более 2 тыс. населенных пунктов.

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Версия на азербайджанском языке Ukraynada əlverişsiz hava şəraiti 10 nəfərin ölümünə səbəb olub
Версия на английском языке 10 dead, 23 injured amid cold weather in Ukraine

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