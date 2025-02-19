Из-за неблагоприятных погодных условий в Стамбуле отменены ряд рейсов

В Стамбуле из-за ожидаемого снегопада и риска обледенения 19 и 21 февраля будут отменены ряд рейсов.

В Стамбуле из-за ожидаемого снегопада и риска обледенения 19 и 21 февраля будут отменены ряд рейсов.

Как передает Report со ссылкой на турецкие СМИ, об этом говорится в сообщении Минтранспорта и инфраструктуры.

Отмечается, что в кризисных центрах в аэропортах Стамбула и Сабиха Гекчен было проведено заседание метеорологического комитета по чрезвычайным ситуациям, на котором было принято соответствующее решение.

"С учетом того, что в аэропорту Стамбула среднем выполняются 1 000 рейсов в день, то сегодня будут отмечены около 150 рейсов, а 21 февраля - около 200 рейсов", - сказано в сообщении.

В аэропорту Сабиха Гекчен полеты сокращены на 10%. В связи с этим было принято решение об отмене 19 февраля 46 рейсов авиакомпании Pegasus и 22 рейса - Ajet, а 21 февраля соответственно 68 и 34 рейса.