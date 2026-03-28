    Из-за ливней в Дагестане более 60 тыс. человек остались без света

    В регионе
    • 28 марта, 2026
    • 12:25
    Из-за ливней в Дагестане более 60 тыс. человек остались без света

    Наводнение накрыло Дагестан после мощных ливней в регионе, мощные потоки воды уносят машины.

    Как передает Report, об этом сообщают российские СМИ.

    Самая тяжелая ситуация наблюдается в Махачкале - там подтоплены около 20 домов. Из-за непогоды пропало электричество, без света остались более 60 тысяч человек.

    В Дербенте местные реки вышли из берегов и затопили дороги. На склонах сильные потоки сносили и переворачивали автомобили.

    В Хасавюрте в результате действия стихии оказался разрушен железнодорожный мост. Состав, который чудом не оказался на нем в момент обрушения, теперь не может продолжить движение.

    Все экстренные службы переведены в режим повышенной готовности, коммунальщики уже работают над устранением последствий потопа.

    Пресс-служба филиала ПАО "Россети Северный Кавказ" - "Дагэнерго" отмечает, что в Махачкале из-за обильных дождей подтоплены три подстанции.

    "В результате непогоды частично ограничено электроснабжение в 16 районах Дагестана и городе Махачкале", - сказано в пресс-релизе.

    Ранее сообщалось, что из-за замыканий на ЛЭП произошло отключение электроэнергии в 132 селах восьми районов Дагестана.

    Ливни в Дагестане
    Dağıstanda leysan yağışları səbəbindən 60 mindən çox insan işıqsız qalıb
