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Из-за акций протеста в Тбилиси пострадали 58 сотрудников полиции

Из-за акций протеста в Тбилиси пострадали 58 сотрудников полиции За два дня акций протестов в Тбилиси пострадали 58 сотрудников МВД.
В регионе
10 марта 2023 г. 12:01
Из-за акций протеста в Тбилиси пострадали 58 сотрудников полиции

За два дня акций протестов в Тбилиси пострадали 58 сотрудников МВД.

Как передает Report со ссылкой на Sputnik-Грузия, об этом сообщил директор департамента криминальной полиции МВД Теймураз Купатадзе.

По его словам, пятеро из них до сих пор находятся в медицинских учреждениях.
Ведомство изучает каждый случай насилия в отношении правоохранителей и преступники будут наказаны по всей строгости закона.

Отметим, что акции протестов проходили на фоне обсуждения в парламенте страны проекта закона "Об иностранных агентах", который называют аналогом российского закона. Его принятие поддерживает правящая партия "Грузинская мечта". В ходе протестов полиция задержала 133 участников акций, которых затем отпустила.

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Версия на азербайджанском языке Tbilisidə etiraz aksiyaları zamanı 58 polis əməkdaşı xəsarət alıb

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