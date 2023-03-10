Из-за акций протеста в Тбилиси пострадали 58 сотрудников полиции

За два дня акций протестов в Тбилиси пострадали 58 сотрудников МВД.

За два дня акций протестов в Тбилиси пострадали 58 сотрудников МВД.

Как передает Report со ссылкой на Sputnik-Грузия, об этом сообщил директор департамента криминальной полиции МВД Теймураз Купатадзе.



По его словам, пятеро из них до сих пор находятся в медицинских учреждениях.

Ведомство изучает каждый случай насилия в отношении правоохранителей и преступники будут наказаны по всей строгости закона.

Отметим, что акции протестов проходили на фоне обсуждения в парламенте страны проекта закона "Об иностранных агентах", который называют аналогом российского закона. Его принятие поддерживает правящая партия "Грузинская мечта". В ходе протестов полиция задержала 133 участников акций, которых затем отпустила.