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Из Сумской области Украины планируется эвакуация около 35 тыс. человек

Из Сумской области Украины планируется эвакуация около 35 тыс. человек Из населенных пунктов Сумской области Украины за прошедшую неделю эвакуированы 897 человек, среди которых 137 детей.
В регионе
9 июня 2025 г. 17:45
Из Сумской области Украины планируется эвакуация около 35 тыс. человек

Из населенных пунктов Сумской области Украины за прошедшую неделю эвакуированы 897 человек, среди которых 137 детей.

Как передает Report со ссылкой на украинские СМИ, об этом сообщили в полиции области.

Общее количество населения области, которое в настоящее время подлежит эвакуации, превышает 34,7 тыс.

В настоящее время уже эвакуированы все жители 59 населенных пунктов пятикилометровой пограничной зоны. Вместе с тем, эвакуация из города Сумы не объявлялась, люди выезжают из города по собственному усмотрению.

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Версия на азербайджанском языке Sumı vilayətindən təxminən 35 min nəfərin təxliyəsi planlaşdırılır

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