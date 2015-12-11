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    Из российских университетов будут исключены более тысячи студентов, являющихся гражданами Турции

    Руководства университетов заставляют турецких студентов написать заявление

    Баку. 11 декабря. REPORT.AZ/ 1030 студентов, являющихся гражданами Турции, вынуждают покинуть Россию. 

    Как сообщает Report со ссылкой на турецкие СМИ, турецкие студенты, получающие образование в России, и специалисты по образованию, работающие в России, написали по этому поводу  письмо-жалобу в министерство образования Турции и Высший образовательный совет. 

    Согласно информации, они подвергаются различному давлению, получая образование в России. 

    Руководства университетов заставляют студентов, являющихся гражданами Турции, написать заявление "об отказе в получении образования по собственному желанию". 

    Согласно данным, в общежитиях, где проживают турецкие студенты, полиция по ночам проводит проверки паспортов с собаками. В некоторых университетах русские профессора бойкотируют уроки, отказываясь преподавать турецким студентам. 

    Руководство Воронежского технологического университета требуют у студентов покинуть Россию. 

    Несмотря на оплату стоимости образования, заключения соответствующих договоров с руководством университетов, срок их виз не продлевается.

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