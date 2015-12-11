Из российских университетов будут исключены более тысячи студентов, являющихся гражданами Турции

Баку. 11 декабря. REPORT.AZ/ 1030 студентов, являющихся гражданами Турции, вынуждают покинуть Россию.

Как сообщает Report со ссылкой на турецкие СМИ, турецкие студенты, получающие образование в России, и специалисты по образованию, работающие в России, написали по этому поводу письмо-жалобу в министерство образования Турции и Высший образовательный совет.

Согласно информации, они подвергаются различному давлению, получая образование в России.

Руководства университетов заставляют студентов, являющихся гражданами Турции, написать заявление "об отказе в получении образования по собственному желанию".

Согласно данным, в общежитиях, где проживают турецкие студенты, полиция по ночам проводит проверки паспортов с собаками. В некоторых университетах русские профессора бойкотируют уроки, отказываясь преподавать турецким студентам.

Руководство Воронежского технологического университета требуют у студентов покинуть Россию.

Несмотря на оплату стоимости образования, заключения соответствующих договоров с руководством университетов, срок их виз не продлевается.