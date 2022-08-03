Из портов Украины ежедневно возможен выход нескольких судов с зерном

Несколько судов с зерном ежедневно могут выходить из портов Украины после успешного прохождения сухогрузом RAZONI безопасного коридора в Черном море и его проверки в Стамбуле.

Несколько судов с зерном ежедневно могут выходить из портов Украины после успешного прохождения сухогрузом RAZONI безопасного коридора в Черном море и его проверки в Стамбуле.

Как передает Report, об этом сообщил ТАСС со ссылкой на источник в Анкаре.

"Возможен выход двух-трех судов в день", - сказал он.

Представители стамбульского Совместного координационного центра (СКЦ) в среду провели досмотр первого сухогруза с украинским зерном, который бросил якорь вблизи пролива Босфор. Делегация из 20 представителей Турции, России, Украины и ООН, входящих в СКЦ, проверили документы экипажа, документацию на перевозимый груз, провели осмотр сухогруза. По итогам досмотра Минобороны Турции сообщило, что сухогрузу разрешен проход через Босфор.