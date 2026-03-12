Из Ирана в Азербайджан до сих пор эвакуировано около 2,3 тыс. человек

С 28 февраля (8:00) по состоянию на 10:00 12 марта из Ирана в Азербайджан эвакуировано 2 283 человека.

Как сообщает Report, 395 из эвакуированных являются гражданами Азербайджана.

В Азербайджан были эвакуированы 685 граждан Китая, 293 - России, 174 -Таджикистана, 140 - Пакистана, 68 - Индонезии, 57 - Омана, 44 - Италии, 29 - Ирана, 26 - Испании, 25 - Алжира, 18 - Саудовской Аравии, 17 - Японии, по 16 граждан Франции и Германии, по 13 - Грузии и Нигерии, по 12 - Венгрии, Польши и Узбекистана, по 11 - Швейцарии и Мексики, по 10 - Беларуси, Болгарии, Демократической Республики Конго и Канады.

Кроме того, среди эвакуированных 9 граждан Великобритании, по 8 граждан Бразилии и Казахстана, по 6 - ОАЭ, Словакии, Бельгии и Румынии, по 5 - Сербии, Чехии, Афганистана, Австрии и Индии, по 4 - Иордании, Бангладеш, Турции, Украины, Шри-Ланки, Кувейта, Бахрейна, США, Финляндии и Нидерландов, по 3 - Катара, Филиппин, Хорватии, Австралии и Дании, по 2 - Непала, Ливана, Йемена, Кыргызстана, Швеции, Судана, Кипра и Словении.

Из Ирана в Азербайджан были эвакуированы по 1 гражданину Туниса, Южно-Африканской Республики, Мальдивских островов, Мьянмы, Кубы, Ватикана, Аргентины, Боснии и Герцеговины, Латвии, Египта и Белиза.