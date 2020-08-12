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Report Georgia

Из Грузии в Азербайджан будут эвакуированы еще 279 человек

Из Грузии в Азербайджан будут эвакуированы еще 279 человек В период пандемии через Грузию в Азербайджан было доставлено около 1 500 человек
В регионе
12 августа 2020 г. 09:46
Из Грузии в Азербайджан будут эвакуированы еще 279 человек
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Еще 279 человек будут эвакуированы из Грузии в Азербайджан.

Как сообщает грузинское бюро Report, 74 из них - граждане Азербайджана, 202 - Грузии, 2 - России, 1 - Украины.

Все граждане были протестированы на выявление коронавируса и ни у одного из них вирус не был обнаружен. 

После получения от посольства справки о COVID-19 в 10:00 5 автобусов будут доставлены на погранично-пропускной пункт "Красный мост" на границе с Азербайджаном.

Отметим, что в период пандемии через Грузию в Азербайджан было доставлено около 1 500 человек.

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