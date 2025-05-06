Из Грузии в апреле депортировали 96 иностранцев, включая граждан Азербайджана

11:59

В апреле этого года депортированы 96 иностранных граждан, находившихся на территории Грузии с нарушением миграционного законодательства.

Как сообщает грузинское бюро Report, об этом говорится в сообщении Министерства внутренних дел Грузии.

Согласно информации, часть иностранцев покинула страну добровольно, другие были выдворены в принудительном порядке. Некоторым из них временно запрещен въезд в Грузию.

Среди депортированных — граждане Китая, Индии, России, Турции, Израиля, Казахстана, Азербайджана и др.