Из Грузии депортированы 107 иностранцев, в том числе гражданин Азербайджана
В регионе
- 06 октября, 2026
- 11:31
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За последние дни из Грузии были депортированы 107 граждан иностранных государств.
Как сообщает грузинское бюро Report со ссылкой на Управление миграции МВД Грузии, в результате проведенных мероприятий из страны были выдворены граждане 19 государств.
Среди депортированных - граждане Иордании, Индии, Египта, Ливана, Алжира, Филиппин, Армении, Узбекистана, Турции, России, Китая, Азербайджана, Кыргызстана, Ирака, Кении, Непала, Нигерии и Таиланда.
Депортированным лицам отныне запрещен въезд в Грузию.
С начала этого года сотрудники Управления миграции Грузии депортировали из страны около 3,3 тыс. иностранных граждан.
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