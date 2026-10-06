Из Грузии депортированы 107 иностранцев, в том числе гражданин Азербайджана

За последние дни из Грузии были депортированы 107 граждан иностранных государств.

Как сообщает грузинское бюро Report со ссылкой на Управление миграции МВД Грузии, в результате проведенных мероприятий из страны были выдворены граждане 19 государств.

Среди депортированных - граждане Иордании, Индии, Египта, Ливана, Алжира, Филиппин, Армении, Узбекистана, Турции, России, Китая, Азербайджана, Кыргызстана, Ирака, Кении, Непала, Нигерии и Таиланда.

Депортированным лицам отныне запрещен въезд в Грузию.

С начала этого года сотрудники Управления миграции Грузии депортировали из страны около 3,3 тыс. иностранных граждан.