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Из Баку в Москву организуют выездной авиарейс

Из Баку в Москву организуют выездной авиарейс

Выездной авиарейс из Баку в Москву запланирован на 18 мая.

Как передаёт российское бюро Report, об этом свидетельствует расписание вывозных рейсов на 16-25 мая,  опубликованное министерством связи и массовых коммуникаций России.

В целом Россия с начала пандемии коронавируса вывезла на родину из разных стран более 250 тысяч россиян, заявки подали еще 30 тыс.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-2019.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила пандемию нового вида коронавируса в мире.

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