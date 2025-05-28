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Иванишвили отказался от встречи с послом США в Грузии для обсуждения "перезагрузки" отношений Тбилиси и Вашингтона

Иванишвили отказался от встречи с послом США в Грузии для обсуждения "перезагрузки" отношений Тбилиси и Вашингтона Председатель правящей партии "Грузинская мечта" Бидзина Иванишвили отказался встречаться с послом США в Грузии Робин Данниган.
В регионе
28 мая 2025 г. 15:45
Иванишвили отказался от встречи с послом США в Грузии для обсуждения перезагрузки отношений Тбилиси и Вашингтона

Председатель правящей партии "Грузинская мечта" Бидзина Иванишвили отказался встречаться с послом США в Грузии Робин Данниган.

Как передает Report, об этом сообщают грузинские СМИ со ссылкой на заявление американского посольства в Тбилиси.

Посол должна была встретиться с председателем партии по инициативе госсекретаря США Марком Рубио.

Посол должна была обсудить конкретные шаги, которые "правительство Грузии может предпринять, чтобы показать, что оно серьезно настроено на перезагрузку своих отношений с Соединенными Штатами".

"Бидзина Иванишвили отказался встретиться с послом Данниган, чтобы выслушать послание от администрации Трампа. По просьбе госсекретаря Рубио, 22 мая посол Данниган попросила о встрече с Бидзиной Иванишвили, чтобы передать послание администрации Трампа и еще раз сообщить о конкретных шагах, которые правительство Грузии может предпринять, чтобы показать, что оно серьезно настроено на перезагрузку своих отношений с Соединенными Штатами", - говорится в заявлении посольства США.

Отметим, что ранее премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что Тбилиси готов восстановить стратегическое партнерство с США, основанное на реальных и конкретных результатах: "Мы полностью открыты для возобновления стратегического партнерства с США. Мы хотим, чтобы эти отношения были партнерством, приносящим конкретные результаты и основанным на взаимной выгоде. Мы готовы разработать конкретную дорожную карту для обеих стран, которая будет отражать интересы и выгоды как Грузии, так и США".

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