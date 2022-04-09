Италия выступила за включение Одессы в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО

Министр культуры Италии Дарио Франческини высказался за немедленное включение города Одесса в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО, поскольку, по его мнению, ему "грозит разрушение".

Министр культуры Италии Дарио Франческини высказался за немедленное включение города Одесса в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО, поскольку, по его мнению, ему "грозит разрушение", передает Report со ссылкой на ТАСС.

"Надо действовать немедленно, чтобы Одесса была объявлена объектом Всемирного наследия человечества ЮНЕСКО. Одесса - прекрасный город, чья история связана с Италией, и сегодня ему угрожает разрушение", - считает министр, который по видеосвязи поговорил с мэром Одессы Геннадием Трухановым.

Ранее Франческини заявил, что Италия поможет в восстановлении театра в Мариуполе.