Итальянские власти не обладают информацией о турецких военных атташе

Баку. 12 августа. REPORT.AZ/ Итальянские власти получили "вербальное уведомление" от турецкого посольства о бегстве двух сотрудников военного атташата Турции из Греции в Италию, однако никакой информацией о них не располагают. Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, об этим пишет газета Corriere della Sera со ссылкой на источники в МИД Италии.

Как указывает газета, "вербальное уведомление" не является в дипломатической практике основанием для начала поисков. Кроме того, официального запроса об их выдаче от Анкары не поступало.

Тем не менее, МВД провело "ряд проверок", которые не принесли результатов. Как пояснили в департаменте по миграции и гражданским свободам, занимающемся рассмотрением запросов о предоставлении убежища, в случае поступления подобной просьбы от турецких военных она будет рассмотрена на общих основаниях, "как любой другой подобный запрос".

Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу в четверг подтвердил факт побега двух турецких военных атташе из посольства в Греции. Дипломаты пропали после того, как были вызваны в Анкару в рамках расследования попытки переворота в стране, предпринятой 15 июля.