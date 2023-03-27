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ISW: Успешные контрнаступления ВСУ могут убедить Путина вступить в переговоры

ISW: Успешные контрнаступления ВСУ могут убедить Путина вступить в переговоры Серия успешных контрнаступлений ВСУ необходима для того, чтобы убедить президента РФ Владимира Путина вступить в переговоры на условиях Украины.
В регионе
27 марта 2023 г. 06:41
ISW: Успешные контрнаступления ВСУ могут убедить Путина вступить в переговоры

Серия успешных контрнаступлений ВСУ необходима для того, чтобы убедить президента РФ Владимира Путина вступить в переговоры на условиях Украины.

Как передает Report со ссылкой на Институт изучения войны (ISW), украинские военные должны показать, что они могут изменить ход боевых действий. ВСУ должны нанести армии РФ такой урон, что Путину и ближайшему окружению станет ясно, что войска РФ не могут надеяться улучшить исход войны, продолжая боевые действия.

Таким образом, многочисленные крупные победы Украины на оперативном уровне, вероятно, необходимы для создания перспективы урегулирования войны путем переговоров, или принуждения Путина к прекращению боевых действий. Есть основания ожидать, что украинские силы действительно могут добиться успеха за счет контрнаступлений.

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