ISW: С начала войны 6 российских командиров были уволены со своих должностей

Российское военное руководство претерпело серьезные изменения из-за неудач своей армии в Украине.

Российское военное руководство претерпело серьезные изменения из-за неудач своей армии в Украине.

Как передает Report со ссылкой на УНИАН, об этом говорится в отчете американского Института изучения войны (ISW).

Отмечается, что Министерство обороны Великобритании подтвердило предыдущие данные ISW относительно того, что как минимум шесть российских командиров, вероятно, были уволены со своих должностей с начала войны в Украине.

Среди них - командующий Восточным военным округом генерал-полковник Александр Чайко, а также командующий Западным военным округом генерал-полковник Александр Журавлев.

В британском Минобороны добавляют, что был отстранен генерал Александр Дворников, который командовал российской армией в Украине с апреля, а также генерал армии Сергей Суровикин, руководящий "южной группировкой" войск в Украине.

"Министерство обороны Великобритании пришло к выводу, что отсутствие согласованности в российской командной структуре и продолжающиеся потери военного руководства на поле боя затрудняют командование и управление, а также общую эффективность операций в Украине", - говорится в сообщении.