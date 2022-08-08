О нас

ISW: С начала войны 6 российских командиров были уволены со своих должностей

ISW: С начала войны 6 российских командиров были уволены со своих должностей Российское военное руководство претерпело серьезные изменения из-за неудач своей армии в Украине.
В регионе
8 августа 2022 г. 09:51
ISW: С начала войны 6 российских командиров были уволены со своих должностей

Российское военное руководство претерпело серьезные изменения из-за неудач своей армии в Украине.

Как передает Report со ссылкой на УНИАН, об этом говорится в отчете американского Института изучения войны (ISW).

Отмечается, что Министерство обороны Великобритании подтвердило предыдущие данные ISW относительно того, что как минимум шесть российских командиров, вероятно, были уволены со своих должностей с начала войны в Украине.

Среди них - командующий Восточным военным округом генерал-полковник Александр Чайко, а также командующий Западным военным округом генерал-полковник Александр Журавлев.

В британском Минобороны добавляют, что был отстранен генерал Александр Дворников, который командовал российской армией в Украине с апреля, а также генерал армии Сергей Суровикин, руководящий "южной группировкой" войск в Украине.

"Министерство обороны Великобритании пришло к выводу, что отсутствие согласованности в российской командной структуре и продолжающиеся потери военного руководства на поле боя затрудняют командование и управление, а также общую эффективность операций в Украине", - говорится в сообщении.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на английском языке ISW: At least six Russian commanders have likely been dismissed from their posts since February
Версия на азербайджанском языке ABŞ institutu: "Fevraldan bəri Rusiyanın ən azı altı komandanı işdən çıxarılıb"

Самое важное

Азербайджанцы обратились к британскому парламенту и главе МВД в связи с нападением на посольство
Азербайджанцы обратились к британскому парламенту и главе МВД в связи с нападением на посольство
6 августа 2022 г. 15:46
Президент Турции осудил нападение на посольство Азербайджана в Лондоне
Президент Турции осудил нападение на посольство Азербайджана в Лондоне
6 августа 2022 г. 14:54
Эрдоган: Важно, чтобы Армения как можно скорее выполнила свои обязательства
Эрдоган: Важно, чтобы Армения как можно скорее выполнила свои обязательства
6 августа 2022 г. 14:53
Минобороны: Гора Буздух и близлежащие высоты перешли под контроль Азербайджанской армии
Минобороны: Гора Буздух и близлежащие высоты перешли под контроль Азербайджанской армии
6 августа 2022 г. 11:11
ЕС продолжит свои усилия для прочного мира и стабильности на Южном Кавказе
ЕС продолжит свои усилия для прочного мира и стабильности на Южном Кавказе
5 августа 2022 г. 23:53
Военнослужащий азербайджанской армии подорвался на мине в Кяльбаджаре
ФотоВоеннослужащий азербайджанской армии подорвался на мине в Кяльбаджаре
5 августа 2022 г. 20:56
Нападение на посольство Азербайджана в Великобритании осуждено на пятничной проповеди в Баку
Нападение на посольство Азербайджана в Великобритании осуждено на пятничной проповеди в Баку
5 августа 2022 г. 14:57
В Лачыне при выполнении боевой задачи погиб военнослужащий Азербайджанской армии
В Лачыне при выполнении боевой задачи погиб военнослужащий Азербайджанской армии
5 августа 2022 г. 14:34
В Центре госуслуг в Зангилане начал функционировать ASAN xidmət
ФотоВ Центре госуслуг в Зангилане начал функционировать ASAN xidmət
5 августа 2022 г. 13:20
Гаджи Шахин Гасанли: Каждый мусульманин обязан осудить нападение на посольство Азербайджана
Гаджи Шахин Гасанли: Каждый мусульманин обязан осудить нападение на посольство Азербайджана
5 августа 2022 г. 12:10

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi