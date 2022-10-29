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ISW: РФ не добилась прогресса на фронте, мобилизация вряд ли спасет ситуацию

ISW: РФ не добилась прогресса на фронте, мобилизация вряд ли спасет ситуацию Российские войска не добились значительного прогресса в районе Бахмута и в целом вдоль линии фронта.
В регионе
29 октября 2022 г. 07:13
ISW: РФ не добилась прогресса на фронте, мобилизация вряд ли спасет ситуацию

Российские войска не добились значительного прогресса в районе Бахмута и в целом вдоль линии фронта.

Как передает Report со ссылкой на Институт изучения войны (ISW), оккупанты добились ограниченного продвижения к украинскому опорному пункту в Бахмуте, но очень медленными темпами и с большими потерями.

Россия фальсифицирует заявления о наступлении в районе Бахмута, чтобы изобразить свои успехи как минимум в одном секторе на фоне больших потерь на северо-востоке и юге Украины.

Завершенная мобилизация в России вряд ли окажет решающее влияние на боевую мощь России, пишут аналитики.

Президент РФ Владимир Путин описал соотношение 50 на 50 между мобилизованным персоналом для боевых и вспомогательных операций в Украине.

Это соотношение предполагает, что в общей сложности 150 тысяч мобилизованных военнослужащих будут развернуты для боевых действий в Украине после завершения обучения, вероятно, где-то в ноябре.

Направление Россией 41 тысячи плохо обученных военнослужащих в Украину, возможно, временно укрепило российские оборонительные линии, хотя эти резервисты еще не столкнулись с полной тяжестью крупного и подготовленного украинского контрнаступления, отмечают эксперты.

Развертывание не привело к значительному увеличению боевой мощи России. Таким образом, дополнительные 110 тысяч мобилизованных в боевых частях вряд ли изменят траекторию войны, считают аналитики.

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Версия на азербайджанском языке İnstitut: "Rusiya cəbhədə irəliləyiş əldə etməyib, səfərbərlik vəziyyəti dəyişmir"

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