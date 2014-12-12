Двигатели истребителей F-35 будут собираться в Турции

Баку. 12 декабря. REPORT.AZ/ По сведениям министерства обороны США, с 2018 года двигатели новых истребителей F-35 будут собираться в Турции.

Как сообщает Report со ссылкой на турецкие СМИ, генерал-лейтенант Военно-воздушных сил США Крис Богдан заявил, что вопрос обсуждался несколько месяцев.

В производстве данных истребителей принимают участие 9 стран, в том числе Турция. Скорость истребителей F-35 очень большая. Эти боевые самолеты относятся к поколению F-16 и F-18, однако их мощность в 4 раз больше. Истребители F-35 способны быстрее атаковать расположенные на земле цели.