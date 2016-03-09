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    "Ъ": Источники рассказали о помехах в сделке по С-300 с Ираном

    Информация о заморозке контракта вызвала серьезное недоумение в Москве, так как договоренность вступила в силу

    Баку. 9 марта. REPORT.AZ/ Российская сторона опровергла появившиеся в кувейтских СМИ сообщения о якобы заморозке контракта России и Ирана по поставкам зенитных ракетных комплексов С-300ПМУ-2, однако его осуществлению может помешать механизм оплаты сделки, который предлагает иранская сторона. Как сообщает Report, об этом пишет "Коммерсантъ".

    Отмечается, что ряд источников в сфере военно-технического сотрудничества сообщили, что информация о заморозке контракта вызвала серьезное недоумение в Москве, так как договоренность вступила в силу.

    По их словам, помехи с финансированием последней иранской сделки, которая проводилась в ноябре 2015 года, были связаны с тем, что минобороны Ирана приняло решение "перестраховаться", раздробив процесс оплаты с целью переноса сроков завершения оплаты.

    Собеседники издания сообщили, что такие действия могли быть связаны с аннулированием первого контракта от 2007 года и подчеркнули намерение довести до конца текущую сделку.

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