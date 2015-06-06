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    Источник: В Дагестане убит главарь местной бандгруппы

    В ночь на субботу силовики проводили оперативно-розыскные мероприятия, в ходе которых был обнаружен боевик

    Баку. 6 июня. REPORT.AZ/ Главарь так называемой ауховской группы боевиков убит в ночь на субботу в Дагестане.

    Как передает Report, об этом сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах республики.

    "В ночь на субботу между городом Хасавюртом и Новолакским районом республики силовики проводили оперативно-розыскные мероприятия, в ходе которых был обнаружен боевик. В завязавшейся перестрелке он был убит", - сообщил собеседник.

    По его словам, убитый предварительно опознан как главарь ауховской бандгруппы Сулейман Зайналабидов.

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