Источник: В Дагестане убит главарь местной бандгруппы

Баку. 6 июня. REPORT.AZ/ Главарь так называемой ауховской группы боевиков убит в ночь на субботу в Дагестане.

Как передает Report, об этом сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах республики.

"В ночь на субботу между городом Хасавюртом и Новолакским районом республики силовики проводили оперативно-розыскные мероприятия, в ходе которых был обнаружен боевик. В завязавшейся перестрелке он был убит", - сообщил собеседник.

По его словам, убитый предварительно опознан как главарь ауховской бандгруппы Сулейман Зайналабидов.