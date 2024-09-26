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Истек срок подачи партийных списков в ЦИК Грузии к выборам 26 октября

Истек срок подачи партийных списков в ЦИК Грузии к выборам 26 октября Срок подачи партийных списков политическими объединениями, зарегистрированными на парламентских выборах в Грузии, истек сегодня, 26 сентября - за месяц до проведения голосования. Для участия в выборах зарегистрировались 25 партий.
В регионе
26 сентября 2024 г. 09:20
Истек срок подачи партийных списков в ЦИК Грузии к выборам 26 октября

Срок подачи партийных списков политическими объединениями, зарегистрированными на парламентских выборах в Грузии, истек сегодня, 26 сентября - за месяц до проведения голосования. Для участия в выборах зарегистрировались 25 партий.

Как передает Report со ссылкой на грузинские СМИ, об этом сообщили в Центризбиркоме.

Кроме того, должностные лица, определенные "Избирательным кодексом", не позднее второго дня после подачи заявления о регистрации кандидатов в члены парламента в ЦИК должны уйти в отставку или быть освобождены со своих должностей до 28 сентября.

В частности, в случае участия в выборах закон обязывает покинуть занимаемую должность следующих должностных лиц: президента, министров (кроме премьер-министра Грузии), министров автономных республик, руководителей правительственных и государственных подведомственных учреждений и их заместителей; членов правления Нацбанка, генерального аудитора и его заместителей, мэров, губернаторов и т.д.

Впервые парламентские выборы в Грузии пройдут по системе электронного голосования – будут использованы новые бюллетени и специальная счетная машина. Новые технологии будут применены на 90% избирательных участков.

Также это будут первые парламентские выборы в Грузии, которые пройдут полностью по пропорциональной системе (150 мест в парламенте будут заполнены по итогам голосования за партии). Партия сможет попасть в парламент, набрав не менее 5% голосов избирателей.

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