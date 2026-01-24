Ильхам Алиев WUF13 Всемирный экономический форум (WEF) - 2026 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Совет мира по Газе
    Ильхам Алиев WUF13 Всемирный экономический форум (WEF) - 2026 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Совет мира по Газе

    Испания выдала Казахстану таможенника, обвиняемого в служебном подлоге на $90 тыс.

    В регионе
    • 24 января, 2026
    • 12:04
    Испания выдала Казахстану таможенника, обвиняемого в служебном подлоге на $90 тыс.

    Испания выдала Казахстану бывшего сотрудника таможенных органов, подозреваемого в злоупотреблении должностными полномочиями и служебном подлоге. Согласно обвинению, он незаконно освободил владельцев восьми автомобилей от уплаты таможенных пошлин на сумму свыше 45 млн тенге ($90 тыс.).

    Как передает Report, об этом сообщает генеральная прокуратура Казахстана.

    Сотрудники генеральной прокуратуры и службы по противодействию коррупции КНБ при содействии посольства Казахстана в Испании доставили из Барселоны гражданина Казахстана, который более трех лет скрывался от уголовного преследования и находился в международном розыске.

    "Он подозревается в том, что в 2020 году, являясь сотрудником таможенных органов, путем внесения ложных сведений в информационную базу, незаконно освободил владельцев 8 автомашин от уплаты таможенных пошлин в бюджет на общую сумму свыше 45 млн тенге ($90 тыс.)", - говорится в сообщении.

    После задержания в Испании по запросу Интерпола он был передан казахстанским правоохранительным органам. В настоящее время подозреваемый помещен в следственный изолятор города Астаны.

    За совершенные преступления предусмотрено наказание до семи лет лишения свободы с конфискацией имущества, а также пожизненное лишение права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.

    Казахстан Испания экстрадиция таможня служебный подлог Генеральная прокуратура
    İspaniya Qazaxıstana 90 min dollar məbləğində vəzifə saxtakarlığında təqsirləndirilən gömrük əməkdaşını təhvil verib

    Последние новости

    12:33

    На Аляске опрокинулась одна из крупнейших наземных буровых установок в Северной Америке

    Энергетика
    12:20

    Рэнкинг банков Азербайджана по размеру депозитного портфеля (01.01.2026)

    Финансы
    12:11

    В РФ зарегистрировано массовое заражение гриппом А в психоневрологическом интернате

    Другие страны
    12:04

    Грузоперевозки воздушным транспортом в Азербайджане за 2025 год увеличились в 1,5 раза

    Инфраструктура
    12:04

    Испания выдала Казахстану таможенника, обвиняемого в служебном подлоге на $90 тыс.

    В регионе
    12:00

    Рэнкинг банков Азербайджана по размеру обязательств (01.01.2026)

    Финансы
    11:58

    В Баку арестован водитель, управлявший автомобилем под действием наркотиков

    Происшествия
    11:53

    В 2025 году Хорватия сократила закупки нефти из Азербайджана почти на 13%

    Энергетика
    11:50

    В Хазарском районе Баку задержан лжесотрудник газовой службы

    Происшествия
    Лента новостей