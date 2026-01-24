Испания выдала Казахстану таможенника, обвиняемого в служебном подлоге на $90 тыс.

Испания выдала Казахстану бывшего сотрудника таможенных органов, подозреваемого в злоупотреблении должностными полномочиями и служебном подлоге. Согласно обвинению, он незаконно освободил владельцев восьми автомобилей от уплаты таможенных пошлин на сумму свыше 45 млн тенге ($90 тыс.).

Как передает Report, об этом сообщает генеральная прокуратура Казахстана.

Сотрудники генеральной прокуратуры и службы по противодействию коррупции КНБ при содействии посольства Казахстана в Испании доставили из Барселоны гражданина Казахстана, который более трех лет скрывался от уголовного преследования и находился в международном розыске.

"Он подозревается в том, что в 2020 году, являясь сотрудником таможенных органов, путем внесения ложных сведений в информационную базу, незаконно освободил владельцев 8 автомашин от уплаты таможенных пошлин в бюджет на общую сумму свыше 45 млн тенге ($90 тыс.)", - говорится в сообщении.

После задержания в Испании по запросу Интерпола он был передан казахстанским правоохранительным органам. В настоящее время подозреваемый помещен в следственный изолятор города Астаны.

За совершенные преступления предусмотрено наказание до семи лет лишения свободы с конфискацией имущества, а также пожизненное лишение права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.