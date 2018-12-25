Тельман Исмаилов причастен к похищению певца Авраама Руссо - следствие

Баку. 25 декабря. REPORT.AZ/ Следователи завершили расследование уголовного дел о похищении певца Авраама Руссо в 2004 году. Следственный комитет России (СКР) считает, что похищение организовал бывший владелец Черкизовского рынка Тельман Исмаилов при помощи двух фигурантов — Заура Марданова, Владимира Гусакова, которым вменяется похищение человека (пп. «а», «в», ч. 2 ст. 126 УК РФ), передает Report со ссылкой на "Коммерсантъ"

По данным ведомства, экс-владелец рынка в январе 2004 года заманил певца в ресторан «Прага» в Москве, а после позвал в свой кабинет на втором этаже ресторана, где «совместно с иными лицами насильно стал удерживать потерпевшего и подверг избиению».

«Затем Исмаилов потребовал от Авраама Руссо отменить все свои концерты и вступить с ним в договорные отношения на ведение эстрадной деятельности на его условиях»,— говорится в сообщении ведомства. После два фигуранта «насильно поместили потерпевшего на заднее сидение автомобиля» и привезли его в дом бывшего директора рынка в Подмосковье, где удерживали в течение суток, пока артист не согласился выполнить все требования.

Ведомство уточняет, что достаточная доказательная база собрана, дело отправлено в Генеральную прокуратуру. Дела других соучастников выделены в отдельное производство, расследование по ним продолжается. А также продолжается международный розыск обвиняемого бывшего директора рынка Исмаилова и других лиц.

В ноябре 2016 года оперативники задержали Мехмана Керимова и Рафика Исмаилова, брата бизнесмена, которых подозревают в убийстве. В 2017 году бизнесмену выдвинули заочные обвинения в причастности к двойному убийству и незаконному обороту оружия. Предприниматель назвал все это оговором. «Все построено на оговоре меня одним человеком — Мехманом Керимовым»,— утверждает господин Исмаилов.

15 октября 2018 года СКР заочно предъявил бывшему владельцу Черкизовского рынка обвинение в организации похищения певца Авраама Руссо в 2004 году.