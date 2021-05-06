Исламабад заинтересован в скорейшей реализации проекта ТАПИ

Министр энергетики Пакистана Мухаммад Хаммад Азхар выразил заинтересованность в скорейшем завершении строительства и вводе в эксплуатацию этого газопровода

Министр энергетики Пакистана Мухаммад Хаммад Азхар в беседе с туркменским послом в Исламабаде Атаджаном Мовламовым выразил заинтересованность в скорейшем завершении строительства и вводе в эксплуатацию газопровода ТАПИ.

Как сообщает Report, глава пакистанского Минэнерго подчеркнул необходимость проработки всех деталей соглашений о транспортировке и поставках туркменского газа к взаимной выгоде всех стран, участвующих в проекте ТАПИ.

Строительство трубопровода протяженностью 1 814 километров и пропускной способностью 33 миллиарда кубометров природного газа в год, началось в декабре 2015 года в Туркменистане. Согласно проекту, ТАПИ должен пройти от гигантского туркменского газового месторождения Галкыныш через афганские провинции Герат, Фарах, Гильменд и Кандагар, а также пакистанские города Кветта и Мултан, и выйти к пакистано-индийской границе в районе индийского города Фазилка в штате Пенджаб.

Проект получил одобрение России, США, Евросоюза и других государств, а также крупных международных финансовых институтов.