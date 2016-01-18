Исключенные из санкционного списка банки Ирана вернутся в систему SWIFT

Баку. 18 января. REPORT.AZ/ Банки Ирана, исключенные из санкционного списка ЕС, вернутся в систему SWIFT. Как сообщает Report, об этом говорится в сообщении на сайте организации.

Между тем отмечается, что те банки, которые все еще попадают под санкции, подключиться к системе не смогут.

Решение ЕС о снятии экономических и финансовых санкций с Ирана в связи с выполнением Тегераном условий ядерного соглашения вступило в силу. Об этом говорится в опубликованном в Официальном журнале ЕС тексте документа.

В документе отмечается, что в итоговом заявлении МАГАТЭ действительно подтверждается выполнение Ираном условий соглашения по ядерной программе.