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    Исключенные из санкционного списка банки Ирана вернутся в систему SWIFT

    Те банки, которые все еще попадают под санкции, подключиться к системе не смогут

    Баку. 18 января. REPORT.AZ/ Банки Ирана, исключенные из санкционного списка ЕС, вернутся в систему SWIFT. Как сообщает Report, об этом говорится в сообщении на  сайте организации.

    Между тем отмечается, что те банки, которые все еще попадают под санкции, подключиться к системе не смогут.

    Решение ЕС о снятии экономических и финансовых санкций с Ирана в связи с выполнением Тегераном условий ядерного соглашения вступило в силу. Об этом говорится в опубликованном в Официальном журнале ЕС тексте документа.

    В документе отмечается, что в итоговом заявлении МАГАТЭ действительно подтверждается выполнение Ираном условий соглашения по ядерной программе.

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