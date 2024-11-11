Исиба и Нода вышли во второй тур выборов премьера Японии

Глава Либерально-демократической партии (ЛДП) Японии Сигэру Исиба и председатель главной оппозиционной Конституционно-демократической партии Ёсихико Нода вышли во второй тур выборов премьер-министра страны, которые проходят в парламенте.

Глава Либерально-демократической партии (ЛДП) Японии Сигэру Исиба и председатель главной оппозиционной Конституционно-демократической партии Ёсихико Нода вышли во второй тур выборов премьер-министра страны, которые проходят в парламенте.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, в ходе голосования в ключевой нижней палате, насчитывающей 465 депутатов и имеющей приоритет при решении вопроса о выборе премьера, Исиба набрал 221 голос, а его главный соперник - 151 голос. Для победы необходимо набрать более половины поданных действительных голосов.

ЛДП, имевшая статус правящей партии до досрочных выборов 27 октября, потеряла большинство в 233 места даже в коалиции с партией "Комэйто", поэтому не смогла обеспечить избрание Исибы в первом туре. Однако из-за разногласий в рядах оппозиции успеха добиться не удалось и Ноде. По мнению местных наблюдателей, фаворитом второго тура является Исиба. В случае избрания он сформирует правительство меньшинства.

В случае избрания Исиба в течение дня сформирует уже второе свое правительство после того, как 1 октября начала работу его администрация. Как ожидается, его состав практически не изменится, за исключением постов министров, которые не смогли переизбраться в парламент на выборах 27 октября: министров юстиции, сельского хозяйства, а также государственных земель и транспорта.