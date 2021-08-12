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Исфандияру Вагабзаде запрещен въезд на территорию РФ

Исфандияру Вагабзаде запрещен въезд на территорию РФ МВД РФ приняло решение о запрете въезда на территорию России на 50 лет бывшему послу Азербайджана в Белоруссии, Молдавии и Пакистане Исфандияру Вагабзаде после высказывания о русских.
В регионе
12 августа 2021 г. 22:02
Исфандияру Вагабзаде запрещен въезд на территорию РФ
Исфандияр Вагабзаде

МВД РФ приняло решение о запрете въезда на территорию России на 50 лет бывшему послу Азербайджана в Белоруссии, Молдавии и Пакистане Исфандияру Вагабзаде после высказывания о русских.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщили в пресс-центре МВД России.

"Сегодня <...> приняты решения о неразрешении въезда в Российскую Федерацию сроком на 50 лет гражданину Республики Казахстан Куату Ахметову и гражданину Азербайджанской Республики Исфандияру Вагабзаде, которые допустили публичные высказывания в сети интернет, разжигающие межнациональную рознь", - говорится в сообщении ведомства.

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Версия на азербайджанском языке Rusiya DİN İsfəndiyar Vahabzadənin ölkəyə girişinə qadağa qoyub

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